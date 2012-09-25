В Дагестане убит преподаватель педагогического колледжа

24 сентября в 18 часов 50 минут в подъезде дома № 82 «а» по улице Грозненской города Хасавюрта совершено убийство 60-летнего преподавателя педагогического колледжа Солтанахмеда Шагаева.

Шагаев скончался от огнестрельных ранений в больнице, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), сообщает сайт Следственного Комитета.