ДТП произошло во вторник утром под Тверью, погибли четыре человека

В Зубцовском районе Тверской области утром во вторник произошло ДТП, по данным МЧС по Тверской области, легковой и грузовой автомобили около 7.30 столкнулись "лоб в лоб", погибли четыре человека.

Авария произошла в деревне Горлово, в ДТП погибли четверо и пострадал один человек, виновник и обстоятельства ДТП выясняются.