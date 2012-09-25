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ДТП произошло во вторник утром под Тверью, погибли четыре человека

25 сентября 2012, 10:02 [ «Аргументы Недели. Тверь» ]

ДТП произошло во вторник утром под Тверью, погибли четыре человека
В Зубцовском районе Тверской области утром во вторник произошло ДТП, по данным МЧС по Тверской области, легковой и грузовой автомобили около 7.30 столкнулись "лоб в лоб", погибли четыре человека.
 
Авария произошла в деревне Горлово, в ДТП погибли четверо и пострадал один человек, виновник и обстоятельства ДТП выясняются.
 

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