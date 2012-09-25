Идет эвакуация пассажиров и сотрудников Казанского вокзала

В одном из залов (зале №2 ) Казанского вокзала в Москве во вторник утром обнаружена подозрительная сумка, идет эвакуация пассажиров и сотрудников вокзала, сообщение об обнаружении бесхозной сумки поступило в 9.10.

На место ожидается прибытие кинологов с собаками и взрывотехников.