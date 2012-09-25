В Украине погиб прокурор, занимавшийся делами Гонгадзе и Ющенко

В Украине погиб заместитель прокурора Винницкой области Роман Шубин, который в свое время вел резонансные уголовные дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, и дело об отравлении диоксином кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Прокурор погиб в автомобильной аварии под Винницей, которая произошла в воскресенье, 23 сентября около 22:15 на автотрассе "Житомир - Винница - Могилев-Подольский" в районе села Корделевка, сообщает "Украинская правда".

По информации издания, прокурор возвращался из Киева в Винницу на своей машине Honda, при подъезде к Виннице на большой скорости он врезался в груженый КамАЗ, который шел впереди. По предварительной версии, за рулем у Шубина случился инфаркт.

В последние годы Шубин был заместителем прокурора Винницкой области, но семья оставалась в Киеве.

Анонимные источники в следственных органах утверждают, что у Шубина были враги и его смерть не случайна.