В ДТП на трассе Шимановск-Чагоян в Приамурье погибли шесть человек

В понедельник ДТП произошло на трассы Шимановск-Чагоя в Приамурье: "Мицубиси" перевернулся на высокой скорости, погибли пять человек, в ходе следственных мероприятий, проведенных на месте аварии, обнаружено тело погибшей девушки.

В иномарке находились пятеро мужчин, среди жертв ДТП оказался сотрудник полиции, погибли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.