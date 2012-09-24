Несколько из пропавших воспитанников подмосковного детского дома найдены

Шестеро из восьми сбежавших воспитанников реутского интерната в Подмосковье обнаружены в Егорьевске. Сотрудники полиции разыскивают еще двоих, которые, скорее всего, находятся у своих родственников.

Ребята сбежали, не желая переезжать в новый детский дом, сообщил начальник пресс-службы главка подмосковного МВД Евгений Гильдеев, передает "Маяк".

Как ранее сообщили в администрации Реутова, руководством интерната было принято решение перепрофилировать учреждение в детсад. В связи с этим 13-ти воспитанникам и 46-ти учителям было предложено переселиться в детский дом Егорьевского района. Однако дети встретили новость враждебно.