Пять человек погибли в дорожной аварии в Амурской области

В Амурской области предположительно полицейский управлял легковым автомобилем, который в понедельник опрокинулся в кювет, в результате чего пять человек погибли, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло сегодня днем в Шимановском районе области. Водитель внедорожника "Митсубиси", по предварительным данным, не справился с управлением, после чего машина перевернулась.



В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности погибших.