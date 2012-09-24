Трёхдневный младенец умер от травм в роддоме Воронежской области

Следственный комитет России сообщает в понедельник, что в Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" в связи с гибелью трехдневного младенца в родильном отделении больницы города Новохопёрск.



При осмотре тела малыша были обнаружены телесные повреждения, послужившие причиной смерти, сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

Трагедия произошла еще 18 августа. По данному факту вначале была назначена проверка, а в настоящее время возбуждено дело.