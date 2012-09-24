В Москве из-за стрельбы в электричке задержано движение поездов

Отправление пригородных поездов на Ленинградском направлении задерживается из-за стрельбы в электричке Москва-Подсолнечная на платформе Моссельмаш, сообщили в пресс-службе РЖД.



Подробностей пока нет, информация уточняется, сообщает vz.ru. Машинисты электропоездов по-своему доводят сведения о происшедшем до пассажиров:

«Задержка поезда из-за хулиганских действий, не по вине Октябрьской электромагистрали».

«Отправление задерживается, так как впереди стоит электропоезд и дальше ехать некуда».



