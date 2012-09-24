В поисках Даши Поповой задействована помощь экстрасенсов

Следователи пользуются услугами экстрасенсов при поиске пропавшей в Ростове-на-Дону девятилетней Даши Поповой Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя СУСК по Ростовской области Аслан Хуаде.

"Мы не отказываемся ни от какой помощи, тем более, когда речь идет о судьбе ребенка. Мы пользуется услугами экстрасенсов, но пользуемся избирательно, так как имеем как положительный, так и отрицательный опыт общения с ними", - сказал Хуаде, сообщает РИА Новости.

Следствие на данный момент отрабатывает шесть основных версий исчезновения ребенка, среди которых версия о том, что девочка могла стать жертвой преступников, и то, что с ней мог произойти несчастный случай с сокрытием дела. Еще четыре версии следователь не озвучил в интересах расследования.

Ранее «АН» сообщали: Отчим пропавшей в Ростове-на-Дону Дарьи Поповой заявил, что готов заплатить вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении девочки.



