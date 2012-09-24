Дамская сумочка "закрыла" сектор В в Домодедово
24 сентября 2012, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники транспортной полиции проверяют на взрывчатку брошенную женскую сумочку — ее нашли в секторе «B» в столичном аэропорту Домодедово. Место, где лежит подозрительный предмет, оцепили.
Сумку вначале проверили три собаки. Две из них подали знак, что в сумке может находиться опасный предмет. Полицейские обследовали сумку с помощью газоанализатора, но прибор наличия взрывчатки не показал.
Было принято решение о закрытии всего сектора „В“ и проведении штатных мероприятий с привлечением сотрудников ФСБ, сообщает НТВ.