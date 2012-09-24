В Коми один брат застрелился, другой - повесился

В Коми в селе Брыкаланск Ижемского района произошла жуткая трагедия - два брата Эдуард и Ефим Терентьевы разными способами покончили с собой. Причины, доведшие подростков до самоубийства, неизвестны.

16-летний Эдуард повесился на капроновой веревке в деревянном срубе заброшенного дома, а 17-летний Ефим позже застрелился в недостроенном доме, охотничье ружье он взял дома. Тело старшего брата нашли лишь на следующий день.

Молодые люди не оставили прощальных писем. Все теряются в догадках — конфликтов у подростков не было. Все большое семейство Терентьевых (у родителей было 5 детей) характеризуют положительно: не злоупотребляли алкоголем, наркотиками, это была большая и дружная семья.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».



