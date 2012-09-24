В Ростовской области сотрудник полиции погиб в ДТП

21 сентября примерно в 20 часов 20 минут на перекрестке улицы Пушкинской и проспекта Платовского в городе Новочеркасске произошло ДПТ, в аварии погиб сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного Комитета России, патрульный автомобиль УАЗ-3962 двигался на вызов с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, когда столкнулся с автомобилем «Рено Логан».

В результате ДТП автомобили перевернулись, водитель автомобиля полиции погиб, двое сотрудников дежурной смены полиции и водитель автомобиля «Рено Логан» доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).