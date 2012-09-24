В Подмосковной Балашихе трехлетний мальчик выпал из окна дома

21 сентября от дома по улице Советской Балашихи в реанимационное отделение местной больницы госпитализировали 3-летнего мальчика с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», по данному факту организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что малолетний, оставленный на время без присмотра взрослых членов семьи, залез на подоконник, после чего, потеряв равновесие, выпал из окна.