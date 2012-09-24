В акватории Охотского моря продолжаются поисковые работы

Вертолет МИ-8 МЧС России, совершивший облёт территории на месте затопления транспортного рефрижератора "Вест" в акватории Охотского моря Камчатского края, вернулся на место постоянной дислокации в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба МЧС России.

С воздуха спасатели обнаружили спасательный плот и надувную лодку и сообщили координаты их нахождения морскому судну. В результате обследования плавательных средств двое пропавших мужчин не были найдены.

Поисковые работы продолжают 3 рыболовецкие суда, а также спасатели на катере, которые осматривают береговую линию.