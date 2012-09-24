Питерский мост травмировал китайского дипломата

Несчастный случай с китайским дипломатом произошел в минувшую субботу во время прогулки на теплоходе по реке Мойке.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», около 21 часа, проплывая на прогулочном теплоходе по реке Мойке, по собственной неосторожности ударился головой о конструкции пролета Красного моста консул Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге. 46-летний дипломат с ушибленной раной лба, после оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.