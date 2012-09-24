В Ленобласти погибли трое детей

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 21 сентября около 18:10 в поселке Ульяновка Тосненского района в подвальном помещении бани на улице Лескова после утопления был обнаружен труп 4-летнего мальчика, местного жителя.

По предварительным данным, ребенок находится под опекой своей бабушки, 58-летний жительницы поселка. Обстоятельства трагедии выясняются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.



22 сентября в 19:30 в деревне Новое Колено Гатчинского района, у дома №1, семилетний ученик 1 класса Гатчинской школы-интерната, проживавший в указанной деревне, во время прогулки, проник в трансформаторную установку, где был смертельно травмирован электрическим током.



23 сентября в 12:50 в своей квартире дома 40 по Авиационной улице в городе Волхове, без внешних признаков насильственной смерти, обнаружен труп трехмесячного мальчика. Труп направлен в морг для установления причины смерти.