В Туве произошло ДТП, в аварии погибли четыре человека

В России в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) продолжают гибнуть люди, в понедельник утром в республике Тыва около 8.00 в районе села Тоора-Хем произошло очередное ДТП, в аварии погибли четыре человека.

По данным пресс-службы МЧС Тывы, до отказа переполненный УАЗ «Патриот» на полном ходу врезался в дерево. На момент аварии в автомобиле находились 13 человек, при разрешенном максимуме в 5 пассажиров. Трое из четырех погибших в ДТП были несовершеннолетними.

Предварительной причиной аварии названо превышение предельно допустимого количества пассажиров в авто.