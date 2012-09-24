В Гималаях после схода лавины пропали альпинисты, идут их поиски

После схода лавины в Гималаях на севере Непала ищут семь пропавших без вести альпинистов на горном массиве Манаслу. Девять человек погибли и еще семеро числятся пропавшими без вести. Об этом передает в понедельник агентство Associated Press.

Как сообщает издание, лавина сошла на лагерь, расположенный на отметке 7000 метров на горе Манаслу, которая является восьмой по высоте в мире (8156 м над уровнем моря), утром, когда туристы готовились продолжить подъем на вершину.

В результате схода лавины погибли французы, немцы, среди погибших также испанец, итальянец, канадец, и проводник из Непала. Официально погибшие туристы пока не опознаны. Десять человек пострадали, их доставили вертолетами в местные больницы.

В воскресенье поисково-спасательная операция была затруднена из-за ухудшившихся погодных условий и ее пришлось приостановить. Сегодня спасатели продолжат искать пропавших альпинистов.