В Иркутской области обнаружено тело задушенной школьницы

Вечером 22 сентября на берегу реки Ангары у города Ангарска рыбаки обнаружили тело задушенной девочки, погибшая - 16-летняя жительница поселка Мегет, которая с 13 сентября числилась без вести пропавшей, сообщает Следственный Комитет России.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.

Девочка обучалась в 11-м классе местной школы, из дома никогда не уходила. По данным следствия, школьница в день исчезновения встречалась с друзьями, и, с их слов, после десяти часов вечера она пошла домой. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.