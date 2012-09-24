В Латвиии в ДТП попали украинские спортсмены, есть пострадавшие

В Латвиии в ДТП попали украинские спортсмены. Об этом сообщила латвийская Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС). Пострадали восемнадцать человек, большинство из которых граждане Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на шоссе Рига - Даугавпилс в ночь на понедельник. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, который направлялся из Риги во Львов. В автобусе находились 27 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, которые возвращались с соревнований из Эстонии на Украину, сообщает РИА Новости. Все пострадавшие доставлены в больницы.

В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование. Движение на этом участке дороги закрыто.