Пятеро детдомовцев и их воспитатель с мужем погибли в ДТП на Минской улице

В минувшую субботу днем в Москве произошло ДТП, иномарка на полном ходу буквально "смела" остановку общественного транспорта, на месте погибли семь человек, личности погибших установлены, погибли сироты и их воспитатель с супругом. Погибшие дети, в сопровождении педагога дополнительного образования Ширшовой Ольги и ее мужа Ширшова Сергея, отправлялись на Поклонную гору, чтобы принять участие в фестивале "Мы вместе", сообщает департамент соцзащиты Москвы.

Погибшие - воспитанники и воспитатель детского дома № 7 с супругом, в пресс-службе департамента соцзащиты Москвы назвали имена погибших детей: Дмитрий Узбеков (1995 года рождения); Владимир Мальцев (1995 года рождения); Анастасия Александрова (1995 года рождения; Виктория Иванова (1996 года рождения); Джессика Регуш (1997 года рождения). Детский дом-интернат № 7 находится на Юго-Западе Москвы, там живут и учатся умственно отсталые дети.

Водитель Тойоты задержан, как установлено, на момент аварии он был совершенно пьян, позже мужчина признался, что пил до того, как сел за руль, пару дней.Максимальное наказание, которое грозит убийце семерых человек, - всего девять лет лишения свободы.