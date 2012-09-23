Установлены личности погибших в ДТП на Минской улице в Москве

Установлены личности семерых погибших в ДТП, произошедшем накануне, в субботу, 22 сентября, на Минской улице в Москве, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные представителя ГУМДВ по Москве. Напомним, пьяный водитель автомобиля Toyota врезался в остановку общественного транспорта, погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что опознаны двое из погибших в ДТП на Минской улице.

На месте ДТП погибли семь человек, трое пострадавших госпитализированы, водитель иномарки арестован, возбуждено уголовное дело.