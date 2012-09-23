В Охотском море сегодня перевернулось и затонуло судно-рефрижератор "Вест". По одной информации все 10 членов команды находятся на двух спасательных плотах, по другой — на плотах находятся только 8 человек.

О происшествии поставлены в известность находящиеся рядом суда, они должны прийти людям на помощь.

Затонувшее судно с портом прописки Петропавловск-Камчатский принадлежало "Восточной рыбной компании", сообщают vesti.ru. Судно перевозило рыбу, возможной причиной происшествия может быть перегруз.



