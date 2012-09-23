ДТП на Рязанке: студент таможенной академии любил скорость и вечеринки ВИДЕО
23 сентября 2012, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Оба погибших в ДТП на Рязанском проспекте в Москве были студентами Российской таможенной академии. И водитель, и его пассажир учились на третьем курсе юридического факультета.
Знакомый водителя рассказал, что парень любил скорость, был завсегдатаем ночных клубов и вечеринок, занятия в академии частенько прогуливал.
Права он получил около двух лет назад. Его пассажир учился с ним в одной группе.
Видео: Aktays