ДТП на Рязанке: студент таможенной академии любил скорость и вечеринки ВИДЕО

Оба погибших в ДТП на Рязанском проспекте в Москве были студентами Российской таможенной академии. И водитель, и его пассажир учились на третьем курсе юридического факультета.



Знакомый водителя рассказал, что парень любил скорость, был завсегдатаем ночных клубов и вечеринок, занятия в академии частенько прогуливал.

Права он получил около двух лет назад. Его пассажир учился с ним в одной группе.





Видео: Aktays