В Москве пьяным водителем покусан полицейский

На северо-западе столицы 18-летний водитель укусил полицейского при проверке автомобильных прав, которых, как оказалось, у него не было. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ночью у дома 21 на улице маршала Тухачевского сотрудниками полиции был остановлен для проверки документов автомобиль «Москвич». Водитель, похоже очень пьяный, не захотел предъявлять документы, оказал сопротивление и укусил полицейского за правое предплечье. Выяснилось также, что у водителя не было прав.



Пострадавшему инспектору была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз «укус правого предплечья».

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



