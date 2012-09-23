В Петербурге пропала восьмиклассница. Ее никто не видел с четверга

Полиция Петербурга разыскивает ученицу восьмого класса одной из городских школ, которая, по предварительным данным, ушла из дома в четверг днем и не вернулась. Сообщаются приметы девочки.



Ирина Волкова, 1999 года рождения, ученица 8 "б" класса школы № 305 пропала в четверг.

Приметы Ирины: на вид 13 лет, рост около 160 сантиметров, волосы темно-русые средней длины, вьющиеся, завязаны в хвост, глаза черные, лицо овальное. Особые приметы: имеет родимое пятно на правой ноге около колена. Одета: куртка кожаная черного цвета, брюки матерчатые черного цвета, рубашка в клетку бордового цвета, сапоги сиренево-серые на каблуках.

Лиц, обладающих какой-либо информацией о пропавшей девочке, полиция просит звонить по телефонам в Петербурге: 268-71-64, 766-02-02.



