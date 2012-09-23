Приемную экс-депутата Госдумы от ЛДПР подожгли в Москве

На юго-востоке Москвы приемную депутата от фракции ЛДПР первого и второго созывов Государственной думы забросали бутылками с горючей смесью. В правоохранительных органах имя экс-депутата не называют.



Инцидент произошел сегодня около 4 часов утра. Двое неизвестных бросили 4 бутылки с горючей смесью на территорию приемной на Волжском бульваре. В результате начался пожар, который сотрудники приемной потушили самостоятельно. Никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).



