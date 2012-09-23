На северо-западе Москвы автомобиль протаранил троллейбус. Трое ранены. ВИДЕО

В Москве накануне вечером на проспекте Маршала Жукова в районе дома номер 31 автомобиль BMW, двигавшийся на высокой скорости, врезался в троллейбус. Водитель "бумера" был госпитализирован, двоим его пассажирам помощь была оказана на месте.

Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

"АН" писали, что в этот день в Москве произошло еще одно серьезное ДТП. Жертвами автомобильной аварии на Минской улице стали семь человек.