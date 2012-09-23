Виновнику ДТП в Москве, где погибли 7 человек, грозит 9 лет тюрьмы. ВИДЕО

Водитель, совершивший на "Тойоте" страшное ДТП на западе Москвы в субботу, может быть осужден на 9 лет тюрьмы. Виновник находится в больнице на госпитализации: у него сотрясение мозга и рваные раны.

Как только состояние водителя стабилизируется, он будет взят под стражу" против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"АН" писали, что экспертиза подтвердила, что водитель, задавивший "Тойотой" 11 человек на остановке, четверо из которых госпитализированы, был в стельку пьян.