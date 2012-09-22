Пожар в подмосковных Котельниках тушили 10 часов, пострадала женщина. ВИДЕО

Возгорание на складе в подмосковных Котельниках в субботу пожарные тушили десять часов. К ликвидации огня была подключена авиация, вылившая на него порядка 400 тонн воды. Причина произошедшего устанавливается.

В 11:00 субботы загорелось офисно-складское здании в Котельниках на 14 километре МКАД. Огонь моментально распространился, охватив площадь в три тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли. В результате пожара пострадала женщина, передает ИТАР-ТАСС.

"Для тушения, помимо пожарно-спасательных подразделений, была задействована авиация МЧС — один вертолет Ми-8 и три вертолета Ка-32", — сообщили в региональном МЧС РФ.