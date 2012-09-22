Среди погибших в результате крупного ДТП на западе Москвы были трое детей. Как сообщает столичное управление ГИБДД, в происшествии погибли семь человек, трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Ранее экспертиза подтвердила, что водитель "Тойоты" был пьян. Как только состояние виновника ДТП, который находится в больнице, стабилизируется, будет решаться вопрос о заключении его под стражу.

"АН" писали, что пьяный мужчина ехал по Минской улице со скоростью 200 километров в час. Он не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Пассажир автомобиля госпитализирована.