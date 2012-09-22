В Люберцах произошел крупный пожар. Есть пострадавшие

В Подмосковье днем субботы возник крупный пожар недалеко от Московской кольцевой автодороги в районе Люберец. Огонь охватил площадь 3000 кв. метров в офисно-складском здании.

Оно загорелось в 11 часов утра, и уже через 15 минут пожару был присвоен повышенный номер опасности. На его тушение были брошены пожарные вертолеты. К 14:00 часам горение было локализовано, однако обрушение кровли предотвратить не удалось. По предварительным данным, пострадал 1 человек.