В Новосибирске горят четыре здания, есть пострадавшие

В Новосибирске днем субботы загорелись два жилых дома и соседние постройки. В результате произошедшего пострадал один человек. На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС РФ по области, привлечено девять единиц техники.

На улице Севастопольской города Новосибирска произошло возгорание частного жилого деревянного дома с последующим переходом на соседние постройки. Горят два жилых дома, гараж и сарай. Площадь пожара - 400 квадратных метров. Существует угроза дальнейшего распространения огня, передал Вести.