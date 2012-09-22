Пьяный водитель, убивший 7 человек на остановке на западе Москвы, задержан

В Москве задержан водитель автомобиля Toyota, который врезался в остановку общественного транспорта на западе столицы. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

"АН" писали, что крупная авария произошла час назад. На Минской улице, напротив жилого комплекса "Золотые ключи", столкнулись четыре машины, при этом одна из них вылетела на остановку, на которой находилось много людей.



В результате семь человек погибли, четверо пострадали. Состояние одного раненого оценивается как тяжелое, он госпитализирован. Еще троим пострадавшим помощь пока оказывается на месте происшествия. Как сообщает интернет-издание Лайф-Ньюс, врезавшаяся в остановку праворульная Тойота протащила павильон около 20 метров. На место происшествия выехали все оперативные службы города, а также руководство московской полиции.