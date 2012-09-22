ДТП на западе Москвы - иномарка снесла автобусную остановку: семеро погибших

Крупная автомобильная авария на западе Москвы. На Минской улице, напротив жилого комплекса "Золотые ключи", около 15 часов 30 минут столкнулись четыре машины, при этом одна из них вылетела на остановку общественного транспорта, на которой находилось много людей.

Врезавшаяся в остановку праворульная Тойота протащила павильон около 20 метров. В результате семь человек погибли, трое серьезно ранены.



Водитель автомобиля Toyota, который врезался в остановку, задержан полицией, передал "Маяк". Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.



Состояние одного раненого оценивается как тяжелое, он госпитализирован. Еще троим пострадавшим помощь пока оказывается на месте происшествия.На место происшествия выехали все оперативные службы города, а также руководство московской полиции.