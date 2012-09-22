Установлена личность матери мальчика, найденного на шоссе в Свердловской области

Личность матери мальчика из Санкт-Петербурга, оставленного отцом в Свердловской области, установлена, ее ищут сотрудники полиции, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

"Ермакова Ольга, 1965 года рождения, проживает в доме 10 по улице Полярников. Сотрудники полиции выяснили, что у нее действительно есть сын Даниил пяти лет. Вместе с ними проживает сожитель 26-летний Далер Ватанов. Отец мальчика, гражданин Молдовы, с семьей не живет. Оперативники уже проверили адрес проживания Ермаковых: в квартире никого нет", - отмечается в сообщении.



Выяснилось, что семья Ермаковых выехала в Свердловскую область к родственникам Ольги на ее машине, предположительно синем Fiat с автоприцепом с транзитными номерами.

Сейчас опрашивают соседей, устанавливаются связи и контакты Ольги Ермаковой с целью выяснения ее местонахождения, сообщает РИА Новости.



Ранее «АН» сообщали: свердловская полиция разыскивает родителей пятилетнего жителя Санкт-Петербурга, якобы оставленного вчера вечером отцом на трассе под Екатеринбургом. Полицейские поместили ребенка в Центр социальной помощи семьи и детям. На вид с ребенком все в порядке, повреждений нет, выглядит здоровым.



