Полиция разыскивает родителей мальчика, оставленного отцом на шоссе

Свердловская полиция разыскивает родителей пятилетнего жителя Санкт-Петербурга, якобы оставленного вчера вечером отцом на трассе под Екатеринбургом. Мальчика заметил местный житель и сообщил об этом в полицию.

В разговоре с сотрудниками полиции ребенок рассказал, что его зовут Данила Ермаков, он проживает в Санкт-Петербурге на улице Полярников с матерью Ольгой и отцом Тайером. На шоссе его бросил отец, с которым они ехали на машине в Екатеринбург.

Полиция пытается установить личности родителей Данилы Ермакова, с этой целью в полицию Санкт-Петербурга направлен запрос. Малыш одет в серую куртку с капюшоном и голубые джинсы, также у него при себе был игрушечный автомобиль на радиоуправлении. "Полиция обращается ко всем, кто располагает сведениями о Ермакове и его семье, сообщить об этом по телефону "02", сообщают vesti.ru.



