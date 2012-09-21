В Москве неизвестные в масках расстреляли двух сотрудников Ростелекома

В пятницу днем на северо-западе Москвы неизвестные в масках обстреляли двух сотрудников Ростелекома. Столичная полиция разыскивает злоумышленников, в городе введен в действие план "Перехват".

Нападение на автомобиль, в котором ехали двое мужчин, произошло на Карамышевской набережной. Как рассказали полиции очевидцы, четверо злоумышленников в масках на серебристой Audi подрезали другую машину. Выскочив из машины, они открыли огонь из автоматов. После чего нападавшие скрылись в направлении Крылатских холмов.

В результате вооруженного нападения один из пострадавших скончался на месте, второго с ранением ноги доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что убитый работал консультантом в компании Ростелеком.

В настоящее время следователи выясняют причины нападения, изучают записи с камер наблюдения, установленных поблизости, передают Вести.