В Бурятии семимесячная девочка скончалась в больнице

20 сентября в больнице на территории поселка Селенгинска обнаружено тело 7-месячной девочки, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что девочка проживала с семьей в селе Тресково Кабанского района республики, за день до смерти у нее поднялась высокая температура, и мать вызвала "Скорую медицинскую помощь". Приехавшая бригада направила ребенка в больницу поселка Селенгинска, где девочка была осмотрена дежурным врачом.

Врач не выявил оснований для госпитализации и рекомендовал родителям вместе с ребенком вернуться домой. Однако следующим утром состояние девочки резко ухудшилось, по пути в больницу она скончалась, сообщает сайт Следственного Комитета России.