В Барнауле крановщик погиб при падении башенного крана
21 сентября 2012, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
21 сентября 2012, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
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