В Барнауле крановщик погиб при падении башенного крана

В Алтайском крае утром произошло ЧП, на одной из строительных площадок Барнаула упал башенный кран, по данным местных Интернет-СМИ, инцидент произошел на улице Малахова, 136, где ведется строительство отеля.

Крановщик, находившийся в кабине упавшего крана на момент падения, погиб.

Причиной падения башенного крана названо предварительно то, что он сошел с рельсов.