Уголовное дело возбуждено по факту массовой гибели собак в Москве

Минувшим летом в столичном районе "Солнцево" в Парке 50-летия Октября от отравления погибли десятки домашних собак, по факту травли животных возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Домашние животные погибали после рвоты и судорог, как считают потерпевшие - владельцы собак - к массовой гибели животных причастны так называемые догхантеры, которые разбрасывали в местах выгула собак ядовитый фарш.

Данные о количестве отравленных собак сильно разнятся, владельцы животных сообщают о не менее 70 трагических случаях.