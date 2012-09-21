В Якутии в автомобиле сотрудников полиции скончался 40-летний мужчина

В Якутии проводится доследственная проверка по факту смерти человека в автомобиле сотрудников полиции, инцидент имел место 20 сентября: в автомобиле полицейских скончался 40-летний местный житель, сообщает Следственный Комитет России.

Предварительно установлено, что в 19 часов 20 сентября года в селе Чурапча в дежурную часть отделения полиции поступило телефонное сообщение о том, что в коридоре магазина лежит мужчина в состоянии сильного опьянения, на место прибыли сотрудники полиции и доставили его в медицинское учреждение, однако фельдшер отказалась его принимать.

Когда полицейские прибыли в ОВД, мужчина не подавал признаков жизни, прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть.