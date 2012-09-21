ДТП с маршруткой произошло на юге Москвы

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в пятницу утром на юге москвы на улице Подольских курсантов в районе дома 26, по данным Интернет-СМИ, в ДТП попали маршрутное такси и легковой автомобиль Nissan.

В аварии, как сообщается, пострадали семь человек, двое из них отправлены с места аварии в больницу, остальным пятерым врачи оказали медицинскую помощь на месте. Причину и виновника ДТП установит дознание.