Следствие проверяет обстоятельства смерти школьника после урока физкультуры

"Аргументы недели" сообщили утром в пятницу, что накануне в Москве после урока физкультуры умер школьник, ученик восьмого класса СОШ № 1376, по факту смерти подростка начата доследственная проверка, сообщает СК РФ.

Подросток, по данным СК России, умер в четверг в 15 часов 15 минут в результате остановки сердечной и дыхательной деятельности, школьник скончался в реанимации городской больницы № 17 города Москвы.

В больницу восьмиклассника доставили на «скорой помощи» из средней общеобразовательной школы № 1376. В ходе проверки предварительно установлено, что во время урока физкультуры в школе подростку стало плохо, школьник потерял сознание, сотрудниками школы был вызван реанимационный наряд «скорой помощи».

Никакими заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы, которые могли бы повлечь остановку сердечной и дыхательной деятельности в результате физических нагрузок, не страдал, рассказали следствию родственники погибшего школьника. В рамках проверки назначен ряд экспертиз.