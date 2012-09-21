Двухлетний мальчик, пропавший в четверг в Уфе, найден

МВД Башкирии ранее сообщило о пропаже двухлетнего Давида, мальчик обнаружен полицейскими, его жизни ничего не угрожает. Полиция предполагала, что ребенка похитила знакомая его бабушки и нашла его в микрорайне Инорс.

Бабушка мальчика познакомилась с девушкой, которая позвала женщину с внуком к себе в гости. Позже бабушка ребенка оставила внука, отлучившись в магазин, а когда вернулась, не обнаружила ни внука, ни новую знакомую.