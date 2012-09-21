Крупный пожар, возникший в ночь на пятницу в центре Москвы, потушен

Пожар возник в ночь на пятницу в центре Москвы во втором Вражском переулке, по данным пресс-службы ГУМЧС по Москве, площадь пожара составила 600 квадратных метров, в 05.50 огонь полностью ликвидирован.

В ходе тушения пожару был присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале, затем отменен.

Пострадавших в пожаре нет, причину возгорания в двухэтажном здании установит дознание.