В Уфе пропал двухлетний мальчик

В Уфе без вести пропал двухлетний мальчик. Согласно предварительным данным, ребенка похитила молодая женщина, знакомая семьи малыша. В настоящее время сотрудники полиции ищут пропавшего мальчика.



По данным МВД по Башкирии, инцидент произошел в четверг около 18.00 часов (по местному времени). В в микрорайоне Сипайлово Уфы малыша забрала 21-летняя женщина. О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать, передает РИА Новости.