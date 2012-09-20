Цапок поранил руку шурупом во время суда

Сергей Цапок поранил себе руку шурупом. Инцидент произошел во время судебного заседания. Ранее стало известно о том, что главарь кущевской банды попытался покончить с собой, порезав вены.



Цапку незамедлительно была оказана медицинская помощь. Раны, которые подсудимый нанес на предплечье левой руки, были вовремя обработаны. Об этом сообщает прокуратура, передает РСН. Ведомство отмечает, что из-за инцидента судебное заседание перенесено на 8 октября.