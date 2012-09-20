В Кабардино-Балкарии на склоне горы Эльбрус было найдено тело мужчины. Как отмечает Следственный комитет России, тело мужчины было обнаружено спасателями ГУМЧС 19 сентября.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. СК РФ отмечает, что "в следственный отдел по Эльбрусскому району следственного управления СК по Кабардино-Балкарской Республике был доставлен скелетированный труп неустановленного мужчины, обнаруженный на склоне горы "Эльбрус" выше "Ледовой базы". Об этом сообщает РИА Новости. Труп нашли на высоте 3,9 тысячи метров.